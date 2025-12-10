Pfizer va supprimer plus de 200 emplois en Suisse pour réduire ses coûts, selon Bloomberg News

Pfizer PFE.N va supprimer plus de 200 emplois en Suisse dans le cadre de son programme pluriannuel de réduction des coûts, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

Le fabricant de médicaments réduira ses effectifs dans le pays de 300 à environ 70 d'ici la fin de l'année, a indiqué le rapport, ajoutant que les suppressions d'emplois font suite à un déclassement plus large de l'unité suisse au sein de l'entreprise.

Pfizer, qui a dû faire face à une baisse des revenus de ses produits COVID à la suite de la pandémie, tente de renouer avec la croissance en prévoyant des réductions de coûts d'environ 7,7 milliards de dollars d'ici à la fin de 2027.

En septembre, Pfizer a annoncé que Rea Lal deviendrait son directeur pour la Suisse, en remplacement de Sabine Bruckner, qui a accepté un nouveau rôle international.

Selon le rapport, Rea Lal dirige l'entreprise avec des responsabilités réduites.

Séparément, le fabricant de médicaments Novartis NOVN.S a déclaré le mois dernier qu'il prévoyait de supprimer jusqu'à 550 emplois à temps plein d'ici à la fin 2027 sur l'un de ses sites en Suisse.

Pfizer n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.