Pfizer va supprimer environ 330 emplois en Italie

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Pfizer PFE.N va supprimer environ 330 emplois en Italie, dans son usine de Sicile, ont annoncé mercredi les syndicats, faisant ainsi du laboratoire pharmaceutique américain la dernière entreprise internationale en date à réduire ses effectifs en Italie.

Les négociations qui se sont tenues mardi soir à Rome entre Pfizer et le ministère italien de l'Industrie n'ont pas abouti, ont indiqué les syndicats CGIL, CISL et UIL dans un communiqué.

* L'usine de Pfizer en Sicile compte actuellement 550 salariés, ont précisé les syndicats.

* Pfizer n'était pas immédiatement disponible pour commenter cette information.

* Le ministère italien de l'Industrie a déclaré que “les points soulevés lors de la réunion constituent un point de départ pour renforcer le dialogue”, ajoutant que le ministre de l'Industrie, Adolfo Urso, se rendrait sur le site le 23 octobre.

* De nouvelles discussions entre Pfizer et le ministère sont prévues le 10 novembre, a ajouté ce dernier.

* Plus tôt cette semaine, le fabricant d’appareils électroménagers Electrolux ELUXb.ST a présenté un plan de restructuration revu à la baisse pour ses activités italiennes, avec désormais environ 1 250 suppressions d’emplois prévues.

* Le fabricant suédois d’équipements de télécommunications Ericsson ERICb.ST a également annoncé lundi qu’à la suite de discussions avec le ministère, un plan de licenciement collectif de 131 salariés à Gênes serait abandonné au profit d’un plan de restructuration volontaire.