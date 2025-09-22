 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pfizer va racheter Metsera pour un maximum de 7,354 milliards de dollars
information fournie par AOF 22/09/2025 à 14:17

(AOF) - Pfizer va acquérir Metsera pour une valeur d’entreprise de 4,9 milliards de dollars, hors droit de valeur conditionnelle qui pourrait atteindre jusqu'à 22,50 dollars par action. Au total, le laboratoire américain pourrait débourser un maximum de 7,354 milliards de dollars. Avec cette opération, Pfizer va mettre la main sur une société biopharmaceutique au stade clinique qui accélère le développement de la prochaine génération de médicaments contre l’obésité et les maladies métaboliques.

Le média britannique Financial Times précise que Pfizer avait tenté de lancer un traitement contre l'obésité qui s'était soldé par un échec.

Le 7 janvier 2025, Metsera a dévoilé des résultats positifs d'un essai de phase IIa de 12 semaines portant sur 120 participants obèses et en surpoids, non atteints de diabète de type 2. La perte de poids moyenne s'est élevée à 11,3 % dans la cohorte recevant une dose de 1,2 mg (la plus importante) après 12 semaines. Le produit a, en outre, été bien toléré avec des effets indésirables gastro-intestinaux légers ou modérés et de courte durée.

