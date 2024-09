Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: va présenter ses recherches à l'ESMO information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 13:51









(CercleFinance.com) - Pfizer va présenter ses recherches dans l'ensemble de son portefeuille d'oncologie lors du congrès 2024 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui se tiendra du 13 au 17 septembre à Barcelone.



Les données de plus de 50 résumés de recherche y compris plus de 10 présentations orales et mini-orales, seront présentées dans les domaines tumoraux et les modalités scientifiques de base de l'entreprise, ainsi qu'un traitement potentiel pour une maladie liée au cancer.



' À l'ESMO de cette année, nous sommes impatients de démontrer nos progrès vers la fourniture de produits biologiques de nouvelle génération et de nouvelles combinaisons qui ont le potentiel de devenir de nouvelles normes de soins pour les patients ', a déclaré Chris Boshoff, directeur de l'oncologie et vice-président exécutif de Pfizer.



' Nos présentations de données clés mettent en évidence notre leadership scientifique dans le développement de thérapies ciblées, y compris de petites molécules et des conjugués anticorps-médicaments, dans nos principales zones tumorales, notamment les cancers du sein, de la vessie et du thoracique. '





