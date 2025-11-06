Pfizer va poursuivre ses actions en justice dans le dossier Metsera

(AOF) - Dans un communiqué de presse, Pfizer a indiqué que le tribunal de la chancellerie du Delaware avait rejeté sa demande visant à obtenir une ordonnance de restriction temporaire destinée à empêcher Metsera de résilier l’accord de fusion existant au profit d’une offre concurrente de Novo Nordisk. Le laboratoire américain précise : "nous demeurons confiants dans le bien-fondé de nos arguments et convaincus que Metsera a manqué à ses obligations contractuelles, tout comme ses administrateurs ont manqué à leur devoir d’agir dans l’intérêt des actionnaires de Metsera".

Pfizer va poursuivre ses actions dans le cadre de la procédure judiciaire en cours, ainsi que dans le cadre de son procès antitrust.

