Pfizer va acquérir le fabricant de médicaments contre l'obésité Metsera pour 7,3 milliards de dollars

Le logo de Pfizer est visible

Pfizer a annoncé lundi son intention d'acquérir le développeur de médicaments amaigrissants Metsera pour 7,3 milliards de dollars (6,22 milliards d'euros), une transaction qui doit consolider sa position sur le marché lucratif du traitement de l'obésité.

Le segment américain des médicaments contre l'obésité est en plein essor depuis quelques années, porté par le succès des traitements très efficaces de Novo Nordisk et Eli Lilly.

Pfizer paiera 47,50 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime d'environ 43% par rapport au dernier cours de clôture de la société new-yorkaise Metsera.

Metsera pourrait également recevoir 22,50 dollars supplémentaires par action si certains objectifs de performance sont atteints. Son titre a bondi de 56% dans les échanges avant-Bourse lundi.

Metsera, fondée en 2022, développe des médicaments injectables et oraux pour traiter l'obésité.

Son principal candidat, le MET-097i, a montré une perte de poids moyenne de 11,3% chez les patients au cours d'un essai de phase intermédiaire, a déclaré la société en début d'année.

L'opération constitue la dernière tentative de Pfizer de s'implanter sur le marché des médicaments contre l'obésité, après plusieurs échecs dans le développement de ses propres médicaments pour la perte de poids.

Le Financial Times, citant des sources, avait rapporté dimanche les discussions entre Pfizer et Metsera.

(Rédigé par Mrinmay Dey à Bangalore ; version française Coralie Lamarque et Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)