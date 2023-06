Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: une poursuite et un arrêt dans l'obésité et le DT2 information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce sa décision de faire progresser son médicament candidat danuglipron, vers un stade avancé de son programme de développement clinique pour le traitement potentiel des adultes atteints d'obésité et de diabète sucré de type 2 (DT2).



Sous réserve des résultats de l'essai de phase II en cours, le géant de la santé prévoit de finaliser ses plans pour le programme de stade avancé du danuglipron d'ici la fin de 2023 et d'en développer une version modifiée pour une prise une fois par jour.



En revanche, il a décidé d'arrêter le développement clinique du lotiglipron, une décision prise sur la base de données pharmacocinétiques sur les interactions médicamenteuses et de mesures en laboratoire de transaminases élevées dans des études de phase I.





Valeurs associées PFIZER NYSE 0.00%