Pfizer: un contraceptif soupçonné d'être à l'origine de tumeurs cérébrales

(Zonebourse.com) - Pfizer risque de faire face à des poursuites judiciaires aux Etats-Unis en raison des effets indésirables liés à son contraceptif injectable Depo-Provera, soupçonné de provoquer des tumeurs cérébrales, ont déclaré jeudi les avocats représentant un groupe de plaignantes.



Selon le cabinet d'avocats Levin Papantonio, ce sont désormais plus de 550 dossiers qui ont été regroupés dans le cadre d'une action en justice fédérale multi-district intentée contre le groupe pharmaceutique américain.



Les plaignantes affirment avoir développé des méningiomes intracrâniens après avoir reçu au moins quatre injections consécutives de Depo-Provera, a indiqué la firme.



Selon les avocats, Pfizer aurait eu connaissance des risques liés à l'utilisation prolongée de ce contraceptif, sans toutefois en informer adéquatement les utilisatrices ni recommander des alternatives plus sûres.



La procédure judiciaire, qui comptait 400 cas en mai, a rapidement gagné en ampleur, en partie à la suite de la publication de deux études scientifiques récentes établissant un lien entre le médicament et un risque accru de tumeur cérébrale.



L'une de ces études, publiée en juin dans la revue médicale 'Expert Opinion on Drug Safety' a en effet montré que l'utilisation de Depo-Provera pendant plus d'un an multipliait par 3,5 le risque de développer un méningiome intracrânien par rapport à une contraception orale combinée.



Une autre étude, parue en mars 2024 dans le British Medical Journal, conclut que les femmes ayant utilisé Depo-Provera pendant au moins 12 mois présentent un risque 5,6 fois plus élevé de développer cette tumeur du cerveau.



A la Bourse de New York, l'action Pfizer évoluait peu jeudi matin (+0,2%) suite à ces révélations.



A noter que Pfizer a annoncé jeudi avoir finalisé son accord de licence avec le groupe chinois 3SBio lui octroyant une licence exclusive pour le développement, la fabrication et la commercialisation hors Chine d'un anticorps bispécifique faisant actuellement l'objet de plusieurs essais cliniques en Chine pour le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer colorectal métastatique et les tumeurs gynécologiques.



Dans le cadre de l'accord, 3SBio va recevoir de la part du laboratoire américain un paiement initial de 1,25 milliard de dollars, auquel pourraient s'ajouter des paiements d'étapes de jusqu'à 4,8 milliards, sans compter des redevances échelonnées à deux chiffres sur les ventes du produit s'il venait à être approuvé.





