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Pfizer toujours dans le vert, Goldman Sachs neutre
information fournie par Zonebourse 06/08/2026 à 16:54
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Pfizer poursuit son rallye haussier et pourrait enchaîner une cinquième séance consécutive de progression à Wall Street ce jeudi ( 0,72%, à 25,99 dollars). Dans une note, Goldman Sachs détaille les résultats trimestriels du laboratoire qui ont été dévoilés mardi.

La banque d'investissement américaine rappelle que Pfizer a dévoilé un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars, là où elle visait 14,5 et le consensus était à 14,4 milliards de dollars. Parallèlement, le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 0,77 dollar, là aussi au-dessus des attentes de GS (0,69 dollar) et du consensus (0,68 dollar).

Goldman Sachs précise que le dépassement du chiffre d'affaires provient des ventes d'Eliquis, un anticoagulant oral développé en partenariat avec Bristol Myers Squibb.

Les analystes relèvent toutefois une petite déception au niveau de la marge brute qui est inférieure d'environ 70 points de base au consensus.

Parmi les risques à la hausse, GS parle d'un impact plus fort que prévu des économies de coûts ainsi que des contraintes moindres liées à la Part D de Medicare (lorsqu'un médicament est concerné par Medicare Part D, cela signifie généralement qu'il est remboursé et qu'il peut être affecté par les politiques de remboursement et de négociation des prix du gouvernement). Ces éléments pourraient permettre une révision à la hausse des estimations de bénéfice par action.

Au niveau des risques à la baisse, les analystes indiquent en toute logique qu'un revers sur les molécules en phase avancée du pipeline entraînerait une révision à la baisse de leurs prévisions et une compression des multiples. En outre, des perspectives réglementaires et commerciales plus défavorables que prévu sur les vaccins ou l'impact des droits de douane constitueraient un frein sur les résultats.

Goldman Sachs reste à neutre sur Pfizer, tout en fixant sa cible de cours à 12 mois à 26 dollars.

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