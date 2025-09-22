 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pfizer se rapproche d'un rachat de 7,3 milliards de dollars du fabricant de médicaments contre l'obésité Metsera, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 05:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N se rapproche d'un rachat potentiel de 7,3 milliards de dollars du développeur de médicaments contre l'obésité Metsera MTSR.O , a rapporté le Financial Times dimanche, citant des sources non identifiées.

Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.

