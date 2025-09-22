Pfizer se rapproche d'un rachat de 7,3 milliards de dollars du fabricant de médicaments contre l'obésité Metsera, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Pfizer PFE.N se rapproche d'un rachat potentiel de 7,3 milliards de dollars du développeur de médicaments contre l'obésité Metsera MTSR.O , a rapporté le Financial Times dimanche, citant des sources non identifiées.
Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.
