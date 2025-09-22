information fournie par Reuters • 22/09/2025 à 05:55

Pfizer se rapproche d'un rachat de 7,3 milliards de dollars du fabricant de médicaments contre l'obésité Metsera, selon le Financial Times

Pfizer PFE.N se rapproche d'un rachat potentiel de 7,3 milliards de dollars du développeur de médicaments contre l'obésité Metsera MTSR.O , a rapporté le Financial Times dimanche, citant des sources non identifiées.

Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.