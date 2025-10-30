Pfizer se défend après l'annonce de Novo Nordisk

(AOF) - Pfizer a rapidement réagi à l’annonce de Novo Nordisk qui a fait une offre pour racheter la société américaine Metsera. Le 22 septembre dernier, Pfizer avait annoncé la conclusion d’un accord pour l’acquisition de cette même entreprise. Pfizer a qualifié la proposition de Novo Nordisk "d’imprudente" en précisant qu’il s’agissait "d’une tentative de la part d’une entreprise en position dominante sur le marché de supprimer la concurrence en violation de la loi en rachetant un concurrent américain émergent".

Selon le laboratoire américain, la proposition est également "structurée de manière à contourner les lois antitrust et comporte des risques réglementaires et opérationnels importants".