Pfizer s'associe à YaoPharma pour développer un médicament contre le surpoids

Pfizer PFE.N a déclaré mardi avoir conclu un accord de licence exclusif avec YaoPharma, une filiale de la société chinoise Shanghai Fosun Pharmaceutical

600196.SS , pour développer et commercialiser un traitement expérimental de gestion du poids.

Le traitement YP05002 fait partie de la classe des agonistes du GLP-1 et se trouve actuellement à un stade de développement précoce.

Selon les termes de l'accord, YaoPharma achèvera l'essai clinique en cours et accordera à Pfizer une licence exclusive pour poursuivre le développement, la fabrication et la commercialisation du YP05002 dans le monde entier.

YaoPharma recevra un paiement initial de 150 millions de dollars et pourrait gagner jusqu'à 1,94 milliard de dollars en paiements d'étape, ainsi que des redevances progressives sur les ventes si le médicament est approuvé.

Le mois dernier, Pfizer a conclu l'acquisition de Metsera

MTSR.O pour un montant de 10 milliards de dollars , prenant ainsi pied sur le marché en pleine expansion de l'obésité après une féroce guerre d'enchères avec Novo Nordisk

NOVOb.CO .

Pfizer a abandonné deux candidats GLP-1 oraux - lotiglipron en 2023 et danuglipron en 2025 - en raison de problèmes de sécurité hépatique, ce qui l'a privé d'un médicament interne viable contre l'obésité.