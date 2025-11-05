Pfizer s'apprête à relever son offre pour Metsera, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N se prépare à relever à nouveau son offre pour Metsera MTSR.O , a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.