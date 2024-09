Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: retire volontairement tous les lots du voxelotor information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 09:46









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé avoir retirait volontairement tous les lots d'OXBRYTA (voxelotor) pour le traitement de la drépanocytose (drépanocytose) à l'heure actuelle, dans tous les marchés où il est approuvé.



Pfizer met également fin à tous les essais cliniques actifs de voxelotor et aux programmes d'accès élargi dans le monde entier.



'La décision de Pfizer est basée sur l'ensemble des données cliniques qui indiquent désormais que les avantages globaux d'OXBRYTA ne l'emportent plus sur les risques dans la population de patients drépanocytaires approuvés. Les données suggèrent un déséquilibre entre les crises vaso-occlusives et les événements mortels qui nécessitent une évaluation plus approfondie' indique le groupe.



Pfizer a informé les autorités réglementaires de ces résultats et de sa décision de retirer volontairement OXBRYTA du marché et d'interrompre la distribution et les études cliniques pendant qu'il examinait plus avant les données disponibles et enquêtait sur les résultats.





