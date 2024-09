Pfizer retire son traitement contre la drépanocytose à cause des effets secondaires

(AOF) - Pfizer est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé le retrait de tous les lots d'Oxbryta (voxelotor) son traitement contre la drépanocytose (SCD) sur tous les marchés où il est approuvé. Pfizer interrompt également tous les essais cliniques en cours sur ce produit et les programmes d'accès élargi dans le monde entier. La décision du groupe se fonde sur l'ensemble des données cliniques qui indiquent désormais que le bénéfice global d'Oxbryta ne l'emporte plus sur le risque d’effets secondaires qu’il fait courir aux patients.

Les données suggèrent un risque de crises vaso-occlusives et de décès qui "nécessite une évaluation plus approfondie".

"La sécurité et le bien-être des patients sont de la plus haute importance pour Pfizer, et nous pensons que cette action est dans le meilleur intérêt des patients", a déclaré Aida Habtezion, directrice médicale et responsable mondiale des services médicaux et de la sécurité chez Pfizer. " Nous conseillons aux patients de contacter leur médecin pour discuter d'un traitement alternatif".

