Pfizer résout la contestation conservatrice du programme de bourses de recherche sur la diversité

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le groupe allègue des préjugés à l'égard des candidats blancs et américains d'origine asiatique

*

Pfizer est fier de son engagement en faveur de la diversité

par Nate Raymond

Pfizer PFE.N a résolu une action en justice intentée par un groupe conservateur qui prétendait qu'un programme de bourses mis en place par le fabricant de médicaments pour augmenter le nombre de Noirs, de Latino-Américains et d'Amérindiens occupant des postes de direction au sein de l'entreprise était illégalement discriminatoire à l'égard des candidats blancs et américains d'origine asiatique.

Selon les documents déposés vendredi au tribunal fédéral de Manhattan, Pfizer cessera d'accepter de nouveaux boursiers et a déjà ouvert son programme aux candidats, quelle que soit leur race, après avoir été poursuivi en 2022 par Do No Harm, un groupe de défense opposé aux initiatives en faveur de la diversité dans le domaine de la médecine. Le règlement est intervenu après que la 2e cour d'appel du circuit américain, basée à New York, a annulé le 10 janvier la décision d'un juge de rejeter l'affaire et a donné à Do No Harm une nouvelle chance d'établir qu'elle avait la capacité juridique nécessaire pour poursuivre le litige.

"Alors que Pfizer aimerait balayer discrètement sa discrimination illégale sous le tapis, son règlement reconnaît ce que nous avons toujours dit: les programmes de discrimination raciale sont illégaux et ne resteront pas sans réponse", a déclaré Stanley Goldfarb, président de Do No Harm, dans un communiqué.

Dans une déclaration, Pfizer s'est félicité que Do No Harm ait décidé de se désister volontairement de l'affaire, qui, selon l'entreprise, n'était pas fondée.

L'entreprise new-yorkaise a modifié les critères du programme en février 2023, mais a continué à se battre et a déclaré vendredi qu'elle restait "fière de son engagement en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion" Plusieurs autres entreprises, dont Walmart WMT.N et McDonald's

MCD.N , sont récemment revenues sur leurs pratiques en matière de diversité à la suite de pressions exercées par des militants conservateurs. Un décret signé par le président républicain Donald Trump après son retour au pouvoir visait à éradiquer les initiatives de DEI (diversité, d'équité et d'inclusion) dans le gouvernement fédéral et le secteur privé.

Do No Harm, basée en Virginie, est une organisation à but non lucratif qui a déclaré compter parmi ses membres des médecins, des étudiants en médecine et d'autres personnes, et qui vise à "protéger les soins de santé des idéologies radicales, clivantes et discriminatoires" M. Goldfarb est blanc.

Le groupe a intenté un procès à Pfizer au sujet du programme Breakthrough Fellowship, lancé par l'entreprise en 2021, arguant que le programme était discriminatoire à l'égard des candidats blancs et américains d'origine asiatique, en violation des lois fédérales de lutte contre la discrimination. La plainte a été déposée un mois avant que la Cour suprême des États-Unis n'entende les plaidoiries dans des affaires où sa majorité conservatrice (6-3) déclarera plus tard, en juin 2023, illégales les politiques d'admission des étudiants tenant compte de la race utilisées par l'université de Harvard et l'université de Caroline du Nord.