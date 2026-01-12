Pfizer renforce son positionnement en oncologie avec des résultats cliniques probants
Les résultats de l'étude de phase pivotale "BREAKWATER" indiquent que l'association du BRAFTOVI® (encorafenib) avec le cetuximab et le protocole FOLFIRI (fluorouracil, leucovorin et irinotecan) a atteint un taux de réponse objective (TRO) de 64.4%, contre seulement 39.2% pour les traitements de référence actuels.
Cette amélioration statistiquement significative s'accompagne d'une durabilité des réponses prometteuse, 57.4% des patients sous traitement combiné conservant une réponse après six mois.
Jeff Legos, directeur de l'oncologie chez Pfizer , a souligné que "l'amélioration significative des taux de réponse reflète le bénéfice clinique significatif de ce régime de thérapie combinée ciblée pour les patients".
Bien que l'étude se poursuive jusqu'en 2027, ces données renforcent la stratégie de médecine de précision du groupe et offrent une flexibilité thérapeutique accrue. Le profil de sécurité demeure cohérent avec les composants individuels, malgré un taux d'arrêt définitif du traitement de 8,5% lié à des effets indésirables.
Le titre s'adjuge quelque 0,5% en préouverture à New York.
