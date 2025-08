Pfizer relève son objectif annuel de bénéfice par action

(AOF) - Au deuxième trimestre, les comptes de Pfizer se sont très nettement améliorés. Le bénéfice est passé de 41 millions de dollars à 2,91 milliards de dollars, pour un bénéfice par action ajusté et dilué de 0,78 dollar, contre 0,60 dollar un an plus tôt à la même période. Les revenus du laboratoire ont quant à eux connu une croissance de 10% sur la période d’avril à juin, pour s’élever à 14,653 milliards de dollars.

Pfizer a pu compter sur une exécution commerciale renforcée, des progrès continus dans le portefeuille de R&D et des programmes en bonne voie pour atteindre les objectifs de réduction des coûts nets.

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, le laboratoire pharmaceutique a confirmé son ambition d'atteindre des revenus compris entre 61 et 64 milliards de dollars.

En revanche, l'objectif de bénéfice par action ajusté et dilué est désormais attendu entre 2,90 et 3,10 dollars, contre une précédente estimation de 2,80 à 3 dollars par action. Le relèvement de ce nouvel objectif intègre en plus un effet dilutif ponctuel de 0,20 dollar lié à l'accord pour l'acquisition de 3SBio.

