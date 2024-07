Pfizer relève ses prévisions pour l'année après un 2T supérieur aux attentes

Le laboratoire américain Pfizer a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours après avoir réalisé un deuxième trimestre supérieur aux attentes.

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le groupe a expliqué mardi dans un communiqué avoir récolté les fruits de ses récentes acquisitions, en particulier grâce aux produits d'oncologie de Seagen, tandis que la contribution des produits liés au Covid-19 (vaccin et traitement) ont continué leur décrue comme attendu.

Le rachat de la biotech Seagen, l'un des plus gros investissements de l'histoire de Pfizer, avec un coût d'environ 43 milliards de dollars, a été finalisé en décembre 2023.

Entre avril et juin, le géant pharmaceutique a réalisé un chiffre d'affaires de 13,28 milliards de dollars, soit une hausse de 2% sur un an. En excluant le vaccin anticovid Cominarty et le traitement Paxlovid contre le coronavirus, il a progressé de 14%.

En revanche, le bénéfice net n'a atteint que 41 millions de dollars du fait d'une charge exceptionnelle d'environ 1,3 milliard de dollars.

Celle-ci s'inscrit dans le cadre d'un plan d'économies dans le processus industriel de Pfizer, qui a pour objectif d'atteindre environ 1,5 milliard d'ici fin 2027.

Le bénéfice net par action hors éléments exceptionnels, référence pour les marchés, ressort à 60 cents. Le consensus des analystes de Factset avait anticipé 46 cents.

Au vu de ces résultats, le groupe a décidé de relever ses prévisions pour l'ensemble de l'année - comme il l'avait déjà fait à l'issue du premier trimestre.

Il prévoit, entre autres, un chiffre d'affaires compris entre 59,5 et 62,5 milliards de dollars (58,5 à 61,5 milliards auparavant) et un bénéfice net à données comparables compris entre 2,45 et 2,65 dollars par action (2,15 à 2,35 dollars auparavant).