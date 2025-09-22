Pfizer réalise l'acquisition de Metsera pour un montant d'environ 4,9 Mds$
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 13:32
Selon les termes de l'accord, Pfizer acquerra toutes les actions ordinaires en circulation de Metsera pour 47,50 $ par action en numéraire à la clôture, ce qui représente une valeur d'entreprise d'environ 4,9 milliards de dollars.
De plus, l'accord comprend un droit à la valeur conditionnelle (CVR) non transférable donnant droit à des paiements supplémentaires potentiels allant jusqu'à 22,50 $ par action en espèces liés à trois étapes cliniques et réglementaires spécifiques.
Cette acquisition apporte une expertise approfondie et un portefeuille de candidats thérapeutiques différenciés par voie orale et injectable à base d'incrétines, de non-incrétines et de combinaisons avec des profils d'efficacité et d'innocuité potentiellement les meilleurs de leur catégorie souligne le groupe.
Les conseils d'administration de Metsera et de Pfizer ont approuvé à l'unanimité la transaction.
' Le projet d'acquisition de Metsera s'inscrit dans la lignée de notre volonté d'orienter nos investissements vers les opportunités les plus importantes et propulse Pfizer dans ce domaine thérapeutique clé ', a déclaré Albert Bourla, président du conseil et chef de la direction de Pfizer.
