Pfizer publie des perspectives 2025 conformes aux attentes

(AOF) - Pfizer est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir publié des perspectives 2025 en ligne avec les attentes. Le laboratoire pharmaceutique américain, aiguillonné par l’entrée à son capital de l'investisseur activiste Starboard Value en octobre, table sur un bénéfice ajusté par action compris entre 2,80 et 3,00 dollars (pour un consensus de 2,88 dollars). Le groupe vise aussi un chiffre d’affaires compris entre 61 et 64 milliards de dollars (pour un consensus de 63,26 milliards de dollars).

