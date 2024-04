Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: présente de nouvelles données à l'ASCO 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - Pfizer présente ses progrès dans l'élaboration de nouvelles méthodes de soins en oncologie et ses médicaments anticancéreux à l'occasion du congrès annuel 2024 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO®), qui se tiendra du 31 mai au 4 juin à Chicago.



Plus de 50 résumés, dont 11 présentations orales, seront présentés à partir du portefeuille de thérapies approuvées et en cours de développement de Pfizer dans les principales zones tumorales et modalités scientifiques de l'entreprise, y compris les petites molécules, les conjugués anticorps-médicaments (ADC) et les anticorps bispécifiques.



'Nous sommes ravis de participer à notre première réunion annuelle de l'ASCO après la création de la nouvelle organisation d'oncologie de Pfizer, où nous mettrons en avant nos efforts pour accélérer le développement de médicaments révolutionnaires qui aident les personnes atteintes de cancer à vivre mieux et plus longtemps ', a déclaré Chris Boshoff, Chief Oncology Officer et Executive Vice President de Pfizer.



'Nous attendons avec impatience les présentations de données clés de notre portefeuille nouvellement développé, y compris des preuves supplémentaires renforçant le bénéfice de plusieurs médicaments approuvés et de nouvelles données prometteuses de notre pipeline important et diversifié.'





