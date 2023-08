Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: nouvelles données sur les anti-coagulants information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 17:21









(CercleFinance.com) - L'alliance Bristol Myers Squibb - Pfizer a présenté aujourd'hui les résultats d'une étude rétrospective de données réelles montrant que le passage d'Eliquis ® (apixaban) au rivaroxaban chez les patients atteints de fibrillation auriculaire non valvulaire (NVAF) était associé à un risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral/d'embolie systémique (S/SE) et d'hémorragie majeure (MB) que ceux qui poursuivaient le traitement par Eliquis.



'Bien que certains patients atteints de NVAF changent d'anticoagulants oraux directs dans la pratique clinique réelle, que ce soit pour des raisons médicales ou non médicales, peu d'informations ont été recueillies sur les résultats cliniques de ces changements', a déclaré Steve Deitelzweigprésident du système de médecine hospitalière, Ochsner Health System.



' Les résultats de l'étude donnent un aperçu du risque réel d'accident vasculaire cérébral et d'hémorragie majeure associé au passage de l'apixaban au rivaroxaban chez les patients atteints de NVAF', a-t-il ajouté.





