Pfizer: nouvelle option d'achat direct d'Eliquis information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 15:47









(Zonebourse.com) - Bristol Myers Squibb et Pfizer font part d'une nouvelle option d'achat direct d'Eliquis par l'intermédiaire de leur programme 'Eliquis 360 Support', permettant aux patients américains de réduire considérablement leurs coûts directs pour ce médicament essentiel.



À compter du 8 septembre, les patients américains éligibles disposant d'une ordonnance Eliquis pourront acheter le médicament directement via l'assistance Eliquis 360 et paieront un tarif réduit de plus de 40% par rapport au prix catalogue actuel.



'Le programme fournira une expédition directe aux patients dans les 50 États et à Porto Rico, offrant une option supplémentaire et simplifiée pour accéder à Eliquis et une transparence totale sur les coûts associés', ajoutent les deux groupes de santé.





Valeurs associées PFIZER 24,585 USD NYSE -0,02%