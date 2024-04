Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: le nouvel antibiotique Emblaveo approuvé dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 16:01









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé lundi que la Commission européenne avait autorisé la mise sur le marché d'Emblaveo, son nouvel antibiotique destiné au traitement des infections les plus résistantes.



Cet antibiotique cible les infections complexes intra-abdominales, les pneumonies nosocomiales, comme les pneumonie associée à la ventilation mécanique, ainsi que les infections urinaires telles que la pyélonéphrite.



Il est également approuvé dans le traitement des infections aux bactéries Gram négatives, un domaine où les options de traitement étaient jusqu'ici limitées du fait de la multirésistance.



Emblaveo - qui a été développé conjointement avec AbbVie - doit être commercialisé à l'international par Pfizer, AbbVie détenant pour sa part les droits de distribution de la molécule aux Etats-Unis et au Canada.





