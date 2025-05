Pfizer: la mortalité d'un cancer colorectal divisée par deux information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 16:35









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé vendredi qu'un traitement basé sur sa petite molécule à administration orale Braftovi avait permis de réduire de moitié le risque de décès dans le cancer colorectal métastatique agressif dans une étude clinique de phase 3.



L'association de son comprimé expérimental avec cetuximab (Erbitux) ou mFOLFOX6 (fluorouracil, leucovorine et oxaliplatine) a permis de diminuer de 51% le risque de décès chez les patients atteints d'un cancer colorectal métastatique (mCRC) porteurs de la mutation BRAF V600E, selon les résultats de l'essai.



L'étude a également montré une réduction de 47% du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport au traitement standard, atteignant ainsi les deux critères d'évaluation principaux de l'essai.



Dans un communiqué, Pfizer souligne que ce traitement est le premier et le seul schéma de thérapie ciblée à démontrer un bénéfice de survie chez des patients nouvellement diagnostiqués porteurs de la mutation BRAF V600E, souvent associés à un pronostic défavorable et à une faible réponse à la chimiothérapie classique.



Le cancer colorectal métastatique est le troisième cancer le plus fréquent dans le monde et les mutations du gène BRAF, dont le variant V600E, sont observées chez environ 8% à 12% des patients.



Ces données ont été présentées à l'occasion du congrès annuel de l'ASCO, qui se tient actuellement à Chicago.





Valeurs associées PFIZER 23,420 USD NYSE -0,13%