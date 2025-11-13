Pfizer finalise l'acquisition de Metsera pour un montant maximum de 10 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'accord marque le retour de Pfizer sur le marché du traitement de l'obésité

*

Les actions de Pfizer augmentent de 1,4 %, celles de Novo Nordisk baissent de 1,3 %

*

Le candidat Metsera MET-097i progresse vers les essais de phase avancée

(Le texte et le titre de l'article sont remaniés pour inclure l'annonce de Pfizer sur la conclusion de l'accord, et les actions sont mises à jour) par Kamal Choudhury et Mariam Sunny

Pfizer PFE.N a finalisé jeudi l'acquisition de Metsera MTSR.O pour un montant maximum de 10 milliards de dollars après avoir obtenu l'approbation des actionnaires, prenant ainsi pied sur le marché en pleine croissance de l'obésité à la suite d'une féroce guerre d'enchères avec Novo Nordisk NOVOb.CO .

Le feu vert des actionnaires de Metsera ouvre la voie à Pfizer pour se diversifier au-delà de son portefeuille COVID-19 en perte de vitesse, pour faire face à l'expiration imminente de ses brevets et pour exploiter le marché en plein essor des médicaments amaigrissants qui, selon les analystes, pourrait représenter 150 milliards de dollars par an d'ici à la fin de la décennie.

Les actions de Pfizer ont augmenté de 1,4 %, tandis que les actions de Novo cotées en bourse aux États-Unis ont reculé de 1,3 %.

"En acquérant Metsera, nous orientons nos ressources vers l'un des domaines thérapeutiques les plus importants et à forte croissance et nous nous positionnons pour le définir", a déclaré Albert Bourla, directeur général de Pfizer, dans un communiqué.

Pfizer avait interrompu deux candidats GLP-1 oraux - lotiglipron en 2023 et danuglipron en 2025 - en raison de problèmes de sécurité hépatique, se retrouvant ainsi sans médicament interne viable contre l'obésité.

Le conseil d'administration de Metsera avait soutenu à l'unanimité l'offre modifiée de Pfizer, qui valorisait la biotech jusqu'à 86,25 dollars par action, dont 65,60 dollars en espèces et jusqu'à 20,65 dollars liés au succès de son portefeuille de médicaments.

Le principal candidat de Metsera, MET-097i, une injection de GLP-1 une fois par mois, a attiré l'attention pour son potentiel à rivaliser avec Wegovy de Novo et Zepbound d'Eli Lilly LLY.N , qui nécessitent des injections hebdomadaires.

MET-097i a aidé des patients à perdre jusqu'à 14,1 % de leur poids corporel dans deux études de phase intermédiaire. L'entreprise le fait passer à des essais de phase avancée.

Pfizer a déclaré en septembre qu'elle s'attendait à ce que les médicaments de Metsera soient lancés entre 2028 et 2029, ce qui pourrait contribuer à compenser les pertes de brevets à venir.

Au début de l'année, Pfizer a déclaré qu'elle s'attendait à une perte de revenus de 17 à 18 milliards de dollars par an en raison de la perte de la protection des brevets entre 2026 et 2028, notamment pour l'anticoagulant Eliquis et les médicaments anticancéreux Ibrance et Xtandi.