Pfizer et Novo Nordisk intensifient la guerre d'offres pour le développeur de médicaments contre l'obésité Metsera

Pfizer relève son offre à 8,1 milliards de dollars pour Metsera, Novo propose 10 milliards de dollars

Pfizer cherche à empêcher Metsera de mettre fin à l'accord de fusion; une audience est prévue mardi

Pfizer dépasse son bénéfice trimestriel et revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année

(Remaniement avec des détails sur les offres révisées pour Metsera) par Mrinalika Roy et Christy Santhosh

La lutte entre Pfizer PFE.N et Novo Nordisk NOVOb.CO pour le développeur de médicaments contre l'obésité Metsera MTSR.O s'est intensifiée mardi, les deux sociétés ayant présenté des offres plus avantageuses, Metsera estimant que l'offre de Novo, d'un montant de 10 milliards de dollars, est supérieure.

Pfizer, qui a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année mardi, propose désormais jusqu'à 8,1 milliards de dollars. Le fabricant de médicaments new-yorkais dispose maintenant de deux jours ouvrables pour négocier avec Metsera afin de modifier les termes et conditions de l'accord.

Pour Pfizer, cet accord représente une avancée stratégique sur le marché du traitement de l'obésité qui, selon certains analystes, devrait atteindre 150 milliards de dollars d'ici le début des années 2030, après des échecs en interne dans ce domaine. L'entreprise est également confrontée à la baisse des ventes des produits COVID-19 et à l'expiration imminente des brevets de médicaments très vendus.

Le mois dernier, Novo Nordisk a lancé une offre supérieure non sollicitée pour Metsera, qui avait déjà accepté d'être racheté par Pfizer en septembre dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,3 milliards de dollars.

Novo, qui dominait autrefois le marché de la perte de poids, a subi une forte pression de la part de son rival Eli Lilly

LLY.N , dont le Zepbound a supplanté le Wegovy du fabricant danois.

Les actions de Pfizer ont augmenté de 1 % dans les premiers échanges, tandis que Metsera a fait un bond de 16 % pour atteindre 70,30 dollars.

Pfizer a intenté deux procès contre Metsera, son conseil d'administration et Novo Nordisk.

La première plainte, déposée vendredi, affirme que l'offre de Novo enfreint l'accord de fusion de Pfizer et cherche à contourner l'examen antitrust. Pfizer demande à un tribunal d'empêcher Metsera de mettre fin à leur accord, une audience étant prévue dans le courant de la journée de mardi.

La seconde plainte allègue que l'accord proposé étoufferait la concurrence sur les marchés des médicaments GLP-1, ce qui équivaudrait à une monopolisation et à une conspiration en vertu de la loi antitrust américaine. Novo a rejeté les allégations de Pfizer et a déclaré qu'elle respectait scrupuleusement toutes les restrictions prévues par l'accord de fusion avec Pfizer.

RÉSULTATS EN HAUSSE

Pfizer PFE.N a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 pour le deuxième trimestre consécutif et s'attend désormais à gagner entre 3,00 et 3,15 dollars par action, contre 2,90 et 3,10 dollars précédemment, les analystes estimant que le bénéfice s'élèverait à 3,04 dollars, selon les données du LSEG.

Pfizer a également annoncé un bénéfice ajusté de 87 cents par action au troisième trimestre, dépassant de 24 cents les attentes des analystes.

Les résultats trimestriels ont été soutenus par les initiatives de réduction des coûts du directeur général Albert Bourla, le lancement de nouveaux produits et la demande stable pour les médicaments établis qui ont aidé à compenser la baisse des ventes des produits COVID, qui ne génèrent qu'une fraction de leurs revenus de l'époque de la pandémie.

Les ventes de Paxlovid ont chuté de 55 %, tandis que les ventes de Comirnaty, le vaccin que Pfizer partage avec BioNTech

22UAy.DE , ont baissé de 20 %, en grande partie à cause de taux d'infection plus faibles et d'une recommandation plus étroite du vaccin COVID-19 aux États-Unis, qui a réduit la population éligible.

Selon Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, la solidité des activités commerciales de Pfizer et les progrès continus dans les efforts de réduction des coûts sont susceptibles d'influencer le sentiment jusqu'à la fin de l'année.

Le mois dernier, Pfizer est devenue la première grande entreprise pharmaceutique à signer un accord avec l'administration Trump pour réduire le prix de ses médicaments d'ordonnance dans le programme Medicaid du gouvernement en échange de trois ans d'allègement tarifaire .

M. Bourla a déclaré que cet accord apporterait "une plus grande clarté" à ses activités.

Les ventes de l'anticoagulant Eliquis, que Pfizer partage avec Bristol Myers Squibb BMY.N , ont augmenté de 22 % pour atteindre 2,02 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que les ventes du médicament contre les maladies cardiaques, vendu sous les noms de marque Vyndaqel et Vyndamax, ont augmenté de 7 % pour atteindre 1,59 milliard de dollars.

Les ventes totales pour le trimestre ont chuté de 6 % pour atteindre 16,65 milliards de dollars, mais ont dépassé les attentes moyennes des analystes, qui tablaient sur 16,58 milliards de dollars.