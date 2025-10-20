Pfizer et Astellas : des données positives pour un traitement en combinaison avec Keytruda (Merck)

(AOF) - Pfizer et le Japonais Astellas Pharma ont dévoilé des résultats positifs d’un essai clinique de phase 3. Ce dernier évaluait l’efficacité du Padcev, un conjugué anticorps-médicament, en association avec le Keytruda du laboratoire Merck chez des patients atteints d’un cancer de la vessie invasif musculaire inéligibles ou ayant refusé une chimiothérapie à base de Cisplatine. Padcev a significativement amélioré la survie sans événement et la survie globale en traitement néoadjuvant et adjuvant (avant et après chirurgie) par rapport au traitement de référence actuel, la chirurgie seule.
