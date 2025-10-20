 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 224,50
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pfizer et Astellas : des données positives pour un traitement en combinaison avec Keytruda (Merck)
information fournie par AOF 20/10/2025 à 13:57

(AOF) - Pfizer et le Japonais Astellas Pharma ont dévoilé des résultats positifs d’un essai clinique de phase 3. Ce dernier évaluait l’efficacité du Padcev, un conjugué anticorps-médicament, en association avec le Keytruda du laboratoire Merck chez des patients atteints d’un cancer de la vessie invasif musculaire inéligibles ou ayant refusé une chimiothérapie à base de Cisplatine. Padcev a significativement amélioré la survie sans événement et la survie globale en traitement néoadjuvant et adjuvant (avant et après chirurgie) par rapport au traitement de référence actuel, la chirurgie seule.

Valeurs associées

MERCK
86,440 USD NYSE +1,95%
PFIZER
24,620 USD NYSE +0,41%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

