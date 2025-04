Pfizer: essai positif pour sasanlimab en cancer de la vessie information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 10:33









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce qu'un essai de Phase 3 a démontré que le sasanlimab, associé au BCG en induction et maintenance, avait amélioré significativement la survie sans événement (EFS) chez les patients atteints d'un cancer de la vessie non invasif sur le muscle (NMIBC) à haut risque, naïfs de BCG.



Le traitement combiné a réduit de 32 % le risque d'événements liés à la maladie par rapport au BCG seul. À 36 mois, 82,1 % des patients traités avec sasanlimab étaient sans événement contre 74,8 % sous BCG seul.



Megan O'Meara, M.D., Interim Chief Development Officer de Pfizer Oncology, a déclaré que ces résultats constituaient ' une avancée thérapeutique majeure pour les patients atteints de NMIBC à haut risque '.



Le sasanlimab en induction seule n'a pas montré de bénéfice, soulignant l'importance de la maintenance du BCG. Par ailleurs, le profil de sécurité de la combinaison est resté cohérent avec celui du BCG et des inhibiteurs de PD-1.





