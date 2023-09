Pfizer: élargit son portefeuille de vaccins contre le VRS information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 09:54

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé avoir élargi son portefeuille de vaccins respiratoires recommandés par le Comité consultatif (ACIP) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis à la suite d'un vote favorable pour ABRYSVO™ [Respiratory Syncytial Virus Vaccine].



La recommandation de vaccination maternelle contre le VRS s'ajoute aux vaccins respiratoires déjà disponibles de Pfizer pour aider à protéger contre le VRS chez les personnes âgées, la COVID-19 et la pneumonie pneumococcique chez les adultes.



' Cet automne marque le début de la saison annuelle des infections respiratoires dans l'hémisphère Nord, et nous sommes préparés avec des vaccins contre de multiples maladies infectieuses et, pour la première fois dans l'histoire, un vaccin contre le VRS disponible pour aider à prévenir la maladie dans deux populations à risque ', a déclaré Luis Jodar, PhD, directeur des affaires médicales, Vaccins / Antiviraux et production de preuves. Pfizer.



' La recommandation de l'ACIP concernant la vaccination maternelle avec ABRYSVO renforce l'impact considérable que les vaccins peuvent avoir, notamment en aidant à protéger les nourrissons immédiatement à la naissance contre les complications potentiellement graves et potentiellement mortelles qui peuvent se développer à partir du VRS '.