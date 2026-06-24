Pfizer écarté de l'action en justice intentée par plusieurs États américains pour entente sur les prix des médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Aucune preuve d'une entente directe de la part de Pfizer visant à fixer les prix

* 45 États américains et d'autres ont intenté des poursuites concernant plus de 80 médicaments génériques

* Le Connecticut va faire valoir ses droits, estimant que les Américains paient trop cher

(Ajout d'une déclaration du procureur général du Connecticut, paragraphe 9) par Jonathan Stempel

Pfizer PFE.N a été écarté de la liste des défendeurs dans un vaste procès antitrust dans lequel la plupart des États américains accusaient des dizaines de laboratoires pharmaceutiques et de dirigeants d’avoir fixé les prix des médicaments génériques, obligeant ainsi les patients à payer trop cher.

Dans une décision rendue mardi, le juge en chef Michael Shea, de la cour fédérale de district du Connecticut, a estimé que les États n’avaient pas démontré que Pfizer et son ancienne filiale Greenstone s’étaient entendus avec des concurrents entre 2010 et 2014 pour truquer les appels d’offres et se répartir les clients pour six médicaments.

Parmi ceux-ci figuraient des versions génériques des comprimés d’éplérénone contre l’hypertension, des gouttes de latanoprost contre le glaucome, ainsi que quatre versions de phosphate de clindamycine contre l’acné.

Les États affirmaient que les dirigeants de Greenstone avaient échangé plus de 360 appels téléphoniques et SMS avec le laboratoire suisse de médicaments génériques Sandoz SDZ.S afin de coordonner des activités anticoncurrentielles.

Le juge a estimé qu’aucun jury raisonnable ne pourrait conclure que la société new-yorkaise Pfizer avait directement participé à une entente sur les prix, qu’elle avait eu connaissance de la collusion de Greenstone lorsqu’on lui avait demandé d’approuver des modifications de prix, ou qu’elle était responsable parce que Greenstone — le fabricant de génériques agréé des médicaments de marque Pfizer — agissait en tant que son mandataire.

“Greenstone existait dans le but de vendre des médicaments génériques à des fins lucratives, en plus de la valeur stratégique qu’elle apportait à sa société mère”, a écrit M. Shea. “L’argument des États selon lequel elle existait dans le seul but d’agir pour le compte de sa société mère n’est pas recevable.”

LE PROCÈS PORTE SUR 80 MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES

Ce rejet intervient dans le cadre d’un procès intenté par 45 États américains, le district de Columbia et quatre territoires américains, qui accusaient 36 défendeurs de s’être entendus pour fixer les prix de 80 médicaments génériques, principalement destinés au traitement d’affections cutanées.

Le procureur général du Connecticut, William Tong, a mené ce litige, et la procureure générale de New York, Letitia James, a déposé des conclusions s’opposant à la requête en irrecevabilité de Pfizer.

M. Tong a déclaré que son bureau examinait la décision et continuerait à poursuivre avec détermination ses actions contre les autres défendeurs. “Les Américains paient trop cher leurs médicaments sur ordonnance, et cela ne changera pas tant que nous n'aurons pas rétabli une concurrence loyale et honnête dans l'ensemble du secteur des médicaments génériques”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le bureau de Mme James n’a pas souhaité faire de commentaires.

Pfizer a cédé Greenstone dans le cadre d’une opération réalisée en 2020 qui a donné naissance à Viatris VTRS.O .

Dans un communiqué, Pfizer s’est déclaré satisfait de ce rejet. Le groupe a également indiqué que Greenstone était “depuis des décennies un fournisseur fiable et de confiance de médicaments génériques abordables, et que nous continuerons à nous défendre vigoureusement contre ces accusations”.

M. Shea supervise deux autres actions antitrust intentées par des procureurs généraux d’État concernant les médicaments génériques. Pfizer est partie défenderesse dans l’une de ces affaires.