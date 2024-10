Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: données d'étude positives en cancer de la prostate information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce des premiers résultats positifs pour l'analyse pré-spécifiée finale de la survie globale dans l'étude TALAPRO-2 portant sur Talzenna, en association avec Xtandi, chez des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration.



Selon le laboratoire pharmaceutique, ces résultats ont en effet montré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie globale finale chez tous les participants, quel que soit le statut de mutation, par rapport à Xtandi seul.



Les résultats détaillés de TALAPRO-2 seront présentés lors d'un prochain congrès médical, et partagés avec les autorités sanitaires mondiales afin d'appuyer les dépôts réglementaires visant à mettre à jour et éventuellement à élargir l'étiquette approuvée de Talzenna.





