Pfizer doit faire face à une action en justice concernant son programme de bourses sur la diversité, selon un tribunal américain

Un tribunal relance les poursuites contre le programme de bourses d'études sur la diversité de Pfizer

Le groupe affirme que le programme de Pfizer est discriminatoire à l'égard des candidats blancs et américains d'origine asiatique

Pfizer défend ses efforts en matière de diversité, le procès fait suite à l'arrêt de la Cour suprême sur les politiques tenant compte de la race

Vendredi, une cour d'appel américaine a relancé une action en justice intentée par un groupe conservateur opposé aux initiatives en faveur de la diversité en médecine, qui contestait un programme de bourses de Pfizer

PFE.N destiné à accroître le nombre de Noirs, de Latinos et d'Amérindiens occupant des postes de direction au sein de l'entreprise pharmaceutique.

À la demande du groupe Do No Harm, un groupe de deux juges de la 2e cour d'appel du circuit américain, basée à New York, a réexaminé une décision qu'elle avait rendue l'année dernière et selon laquelle l'organisation n'avait pas la capacité juridique de contester le programme du fabricant de médicaments devant les tribunaux.

Cette décision antérieure avait relevé la barre pour des groupes tels que Do No Harm afin qu'ils puissent intenter des actions similaires au nom de leurs membres en estimant qu'ils devaient identifier nommément les membres affectés par la discrimination présumée pour laquelle ils intentaient un procès.

Do No Harm et d'autres groupes de défense des droits conservateurs avaient demandé à la deuxième instance de reconsidérer cette décision , qui, selon eux, aurait pour effet d'entraver les actions en justice en matière de droits civils en exposant les individus à des harcèlements et à des représailles si leur identité était révélée.

Le groupe du 2e circuit qui a rendu cette décision a accepté de la réexaminer et a conclu vendredi qu'un juge de première instance avait appliqué une norme trop stricte pour déterminer si Do No Harm avait qualité pour agir et qu'il devait réexaminer la question.

Stanley Goldfarb, président de Do No Harm, a déclaré dans un communiqué qu'il était heureux que le tribunal "ait fait marche arrière et ait reconnu à juste titre notre droit de protéger nos membres devant le tribunal de district"

Pfizer a déclaré dans un communiqué que les plaintes de Do No Harm étaient sans fondement et qu'elle était "fière de son engagement en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion"

L'association à but non lucratif Do No Harm, basée en Virginie, qui compte parmi ses membres des médecins, des étudiants en médecine et d'autres personnes, a pour objectif de "protéger les soins de santé des idéologies radicales, clivantes et discriminatoires", n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Do No Harm a intenté un procès à Pfizer en 2022 au sujet du programme Breakthrough Fellowship de l'entreprise, qui visait à accroître le nombre de dirigeants noirs, latinos et amérindiens au sein de l'entreprise, en faisant valoir qu'il était discriminatoire à l'égard des candidats blancs et américains d'origine asiatique.

L'action en justice a été intentée un mois avant que la Cour suprême des États-Unis n'entende les plaidoiries dans des affaires où sa majorité conservatrice déclarerait plus tard illégales les politiques d'admission à l'université fondées sur la race utilisées par l'université de Harvard et l'université de Caroline du Nord.

Cette décision de juin 2023, bien qu'axée sur les admissions dans les universités, a donné lieu à plusieurs actions en justice contestant les programmes de diversité des entreprises, dont certaines ont depuis modifié leurs politiques .

Walmart et McDonald's font partie des entreprises qui ont récemment renoncé à leurs pratiques en matière de diversité à la suite de pressions exercées par des activistes conservateurs.

Do No Harm a contesté le programme de Pfizer au nom de deux membres anonymes blancs ou américains d'origine asiatique qui, selon le groupe, n'ont pas pu postuler à la bourse, alléguant qu'il violait les lois fédérales anti-discrimination.

Les critères du programme ont depuis été modifiés pour permettre à toute personne de poser sa candidature.