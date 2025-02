Pfizer dépasse les attentes au 4T, confirme ses objectifs pour 2025

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

Le laboratoire américain Pfizer a annoncé mardi des résultats en forte hausse et supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, avec un bond de 22% de son chiffre d'affaires sur un an, et confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2025.

Ses ventes trimestrielles ont ainsi atteint 17,76 milliards de dollars, contre 14,57 milliards un an plus tôt, et il a dégagé un bénéfice net de 410 millions après une perte nette de 3,37 milliards au quatrième trimestre 2023 du fait d'un élément comptable exceptionnel lié à ses produits anti-Covid (vaccin Cominarty et traitement Paxlovid).

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, référence pour les marchés, le bénéfice net ressort à 63 cents, contre 7 cents un an plus tôt.

Le consensus des analystes de FactSet prévoyait 47 cents. Il tablait aussi sur un chiffre d'affaires de 17,39 milliards.

Le groupe a notamment profité de l'intégration de la biotech Seagen, qui a contribué à hauteur de 3,4 milliards de dollars à son activité annuelle.

Cette acquisition, l'un des plus gros investissements de l'histoire de Pfizer, avec un coût d'environ 43 milliards de dollars, a été finalisée en décembre 2023.

Sur l'ensemble de l'année, le groupe a enregistré une hausse de 7% de son chiffre d'affaires à 63,63 milliards de dollars et a dégagé un bénéfice net de 8,03 milliards, contre 2,12 milliards en 2023.

Il a par ailleurs réaffirmé mardi les prévisions dévoilées mi-décembre concernant l'année en cours, un chiffre d'affaires compris entre 61 et 64 milliards et un bénéfice net par action proforma de 2,80 à 3 dollars.

Les dirigeants ont précisé, dans le communiqué, être sur la trajectoire pour réduire les coûts nets d'environ 4,5 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année, après avoir fait part fin 2024 de son intention de les réduire de 500 millions supplémentaires.

Albert Bourla, patron de Pfizer, avait indiqué mi-décembre que Pfizer "effectu(ait) des progrès avec (son) plan destiné à réduire les coûts de production de 1,5 milliard de dollars (par an) d'ici fin 2027".

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Pfizer gagnait 1,98%.