Pfizer convaincu que l'offre de vaccins dépassera la demande d'ici la fin 2021

ATHÈNES, 2 décembre (Reuters) - Le président-directeur général de Pfizer PFE.N , Albert Bourla, s'est dit mercredi qu'il était convaincu qu'il y aurait plus de doses de vaccin disponibles que nécessaire pour lutter contre la pandémie de coronavirus d'ici la fin 2021. Cette déclaration intervient après que le Royaume-Uni a autorisé l'usage du vaccin contre le COVID-19 mis au point par le laboratoire américain et son partenaire allemand BioNTech 22UAy.DE , validé en un temps record par l'autorité britannique des médicaments. "Je suis optimiste, d'ici la fin de 2021, nous aurons plus de doses de vaccin que nécessaire", a déclaré Albert Bourla lors d'une conférence virtuelle organisée à Athènes. La British Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) est la première agence mondiale à valider l'utilisation du vaccin de Pfizer et BioNtech, dont les résultats des derniers essais cliniques n'ont été présentés qu'il y a à peine trois semaines. Le vaccin doit être distribué la semaine prochaine en Grande-Bretagne. (Michele Kambas et Renee Maltezou; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées PFIZER NYSE +3.20%