Pfizer conclut un accord avec Sciwind Biosciences pour un médicament contre le diabète

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N a conclu un accord de licence pour l'ecnoglutide, le traitement du diabète de type 2 de Sciwind Biosciences, avec des paiements potentiels pouvant aller jusqu'à 495 millions de dollars si des étapes sont franchies, a déclaré mardi le fabricant chinois de médicaments.

L'accord représente "une première étape importante pour faire avancer la stratégie mondiale de Pfizer dans le domaine du métabolisme en Chine", a déclaré Sciwind dans un communiqué publié sur son site web .

L'injection de la société basée à Hangzhou appartient à une classe de médicaments appelés agonistes du récepteur GLP-1 qui a également fait l'objet d'investissements de la part de fabricants de médicaments tels que Novo Nordisk NOVOb.CO , Eli Lilly LLY.N , Innovent Biologics 1801.HK et Guangzhou Innogen

2591.HK .

En décembre, Pfizer a obtenu d'un autre fabricant chinois une licence pour un médicament expérimental GLP-1, une classe de médicaments qui aide à contrôler la glycémie tout en déclenchant une sensation de satiété.

L'ecnoglutide a été approuvé en Chine en janvier et Sciwind a également déposé une demande dans le pays pour vendre une version expérimentale du médicament pour la gestion du poids.

Dans le cadre de l'accord conclu avec Pfizer, Sciwind est en droit de recevoir un paiement initial d'un montant non divulgué et des paiements supplémentaires liés à des étapes réglementaires et commerciales. L'accord couvre la commercialisation de l'ecnoglutide en Chine continentale.

Un porte-parole de Pfizer a refusé de commenter la valeur du paiement initial, la date de lancement de l'ecnoglutide et son prix.

Contrairement à l'Ozempic de Novo, au Mounjaro de Lilly et à l'efsubaglutide alfa d'Innogen, l'ecnoglutide ne sera pas couvert par le régime d'assurance maladie de l'État chinois pour le traitement du diabète de type 2.