Pfizer: avis positif du CHMP pour le vaccin COVID-19

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'autorisation de mise sur le marché du vaccin monovalent adapté à Omicron KP.2 des deux sociétés Vaccin contre la COVID-19 (COMIRNATY KP.2) afin de prévenir la COVID-19 causée par le SRAS-CoV-2 chez les personnes âgées de 6 mois et plus.



La Commission européenne examinera la recommandation du CHMP et devrait prendre une décision finale prochainement. À la suite de la décision de la CE, le vaccin contre la COVID-19 adapté à Omicron KP.2 de Pfizer et BioNTech sera expédié aux États membres de l'Union européenne (UE).



La recommandation du CHMP datée du 19 septembre 2024 est basée sur les données non cliniques et de fabrication du vaccin adapté à Omicron KP.2 et sur les preuves cliniques et réelles soutenant l'innocuité et l'efficacité des formules antérieures des vaccins COVID-19 par Pfizer et BioNTech.



Les données non cliniques ont montré que le vaccin adapté à la KP.2 génère une réponse considérablement améliorée contre plusieurs sous-lignées d'Omicron JN.1 actuellement en circulation, notamment KP.2, LB.1, KP.3 et KP.3.1.1, par rapport au vaccin COVID-19 adapté à Omicron XBB.1.5 des sociétés.





