 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 234,00
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pfizer, Astellas et Merck annoncent un traitement prometteur contre un cancer de la vessie
information fournie par Reuters 18/10/2025 à 18:01

Le Padcev, traitement du groupe américain Pfizer PFE.N et de l'entreprise japonaise Astellas

4503.T , associé au Keytruda du laboratoire américain Merck

MRK.N , réduit le risque de récidive, de progression de la tumeur ou de décès chez les patients atteints d'un cancer de la vessie, ont annoncé samedi les sociétés concernées.

L'essai de phase avancée a porté sur des patients atteints d'un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire (MIBC), qui n'étaient pas éligibles à une chimiothérapie avec le traitement anticancéreux couramment utilisé, le cisplatine, ou qui l'avaient refusée, et qui ont reçu l'association Padcev-Keytruda avant et après la chirurgie.

L'association du Padcev et du Keytruda a montré une amélioration de la survie sans événement - qui mesure la durée pendant laquelle un patient reste à l'abri d'une récidive de la maladie et d'autres complications - avec une réduction de 60% du risque de récidive, de progression de la tumeur ou de décès chez ces patients, par rapport à la chirurgie seule. Elle a également permis une amélioration de la survie globale, avec une réduction de 50% du risque de décès.

Réduire de moitié le risque de décès dans ce contexte constitue une avancée remarquable pour les patients dont les options thérapeutiques sont limitées et qui sont souvent confrontés à des pronostics défavorables, souligne Jeff Legos, en charge de l'oncologie chez Pfizer.

Le cancer de la vessie est le neuvième cancer le plus fréquent au monde. Le MIBC, qui représente 30% de tous les cancers de la vessie, est un type de cancer qui se développe dans la couche musculaire de la paroi de la vessie.

(Rédigé par Sriparna Roy à Bangalore; version française Claude Chendjou,)

Valeurs associées

ASTELLAS PHARMA
9,024 EUR Tradegate +0,29%
MERCK
84,790 USD NYSE +1,08%
PFIZER
24,520 USD NYSE +1,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank