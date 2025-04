Pfizer: arrêt du développement du danuglipron information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 13:18









(CercleFinance.com) - Pfizer fait part de sa décision d'arrêter le développement du danuglipron (PF-06882961), un agoniste oral du récepteur du glucagon-like peptide-1 (GLP-1), qui faisait l'objet d'études pour la gestion chronique du poids.



Le laboratoire pharmaceutique explique qu'un participant asymptomatique à l'une des études d'optimisation de la dose a présenté des lésions hépatiques potentiellement induites par le médicament qui ont disparu après l'arrêt du danuglipron.



Après un examen de l'ensemble de l'information, y compris toutes les données cliniques générées à ce jour pour le danuglipron et les commentaires récents des régulateurs, il a donc décidé d'arrêter le développement de la molécule.



Pfizer ajoute que les données du programme de développement clinique du danuglipron seront présentées lors d'un forum scientifique ou soumises pour publication dans une revue à comité de lecture à l'avenir.





