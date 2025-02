Pfizer affiche un bénéfice supérieur aux attentes au 4e trimestre

(AOF) - Pfizer est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats du quatrième trimestre. Le groupe pharmaceutique américain affiche un bénéfice meilleur que prévu, à 63 cents par action contre 47 cents par action estimés par les analystes, pour un chiffre d'affaires de 17,8 milliards de dollars, en hausse de 21% sur un an. Les ventes de ses produits phares Comirnaty et Seagen sont supérieures aux attentes, à 3,38 milliards de dollars contre 3,10 milliards attendus, et 444 millions de dollars contre 4,40 millions de dollars respectivement.

Pfizer a confirmé ses objectifs 2025. La société table sur un bénéfice ajusté par action compris entre 2,80 et 3 dollars pour un chiffre d'affaires compris entre 61 et 64 milliards de dollars.

