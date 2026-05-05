Pfizer affiche de solides résultats pour le premier trimestre et tire parti de ses récentes victoires judiciaires

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Pfizer PFE.N a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a déclaré qu'une récente décision favorable de la Cour européenne concernant son vaccin contre la COVID-19 et la prolongation du brevet de son médicament cardiaque Vyndamax contribueraient à assurer une croissance plus forte après 2028.

Ces derniers résultats devraient rassurer les investisseurs, qui recherchaient de nouveaux moteurs de croissance pour compenser le recul des ventes de produits liés au COVID-19, dans un contexte de résistance de l'administration américaine et d'expirations imminentes de brevets.

Le laboratoire pharmaceutique a réalisé un chiffre d'affaires total de 14,45 milliards de dollars au premier trimestre, contre une prévision moyenne des analystes de 13,79 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

“Notre pipeline de R&D progresse sur plusieurs fronts... et je suis particulièrement encouragé par ce que nous observons en oncologie et en obésité, deux domaines dans lesquels je pense que Pfizer est bien placé pour jouer un rôle de premier plan”, a déclaré le directeur général Albert Bourla dans un communiqué.

Pfizer est confronté à l'expiration des brevets de certains de ses médicaments les plus vendus, notamment l'anticoagulant Eliquis et le médicament anticancéreux Ibrance, et envisage des acquisitions pour renforcer son portefeuille de médicaments, en particulier dans le domaine de la perte de poids.

Elle a déboursé 10 milliards de dollars pour racheter Metsera, un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les médicaments contre l'obésité en phase clinique, et a conclu plusieurs partenariats de licence et de recherche afin d'assurer sa croissance à long terme.

La société devrait également bénéficier de la décision de justice rendue le mois dernier , qui oblige la Pologne et la Roumanie à accepter 1,9 milliard d'euros (2,22 milliards de dollars) de vaccins contre la COVID-19 fabriqués par Pfizer et son partenaire BioNTech 22UAy.DE .

Elle a également réglé la semaine dernière des litiges en matière de brevets avec trois fabricants de médicaments génériques concernant le Vyndamax, retardant ainsi l'arrivée sur le marché de copies moins chères.

Pfizer a réaffirmé ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2026.

Les actions du laboratoire pharmaceutique new-yorkais ont progressé de près de 2% en pré-ouverture.

Sur une base ajustée, la société a annoncé un bénéfice de 75 cents par action pour le premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 72 cents par action.

Les ventes de l'anticoagulant Eliquis, que Pfizer commercialise avec Bristol Myers Squibb BMY.N , se sont élevées à 2,17 milliards de dollars, contre des estimations de 1,76 milliard de dollars.

Son médicament phare pour le cœur, le Vyndamax, a généré 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires au premier trimestre, contre des estimations de 1,62 milliard de dollars.

Le vaccin contre la COVID-19, Comirnaty, a généré un chiffre d'affaires de 232 millions de dollars, en baisse de 59% par rapport à l'année précédente et en deçà des prévisions de 434 millions de dollars.

(1$ = 0,8554 euro)