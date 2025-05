Pfizer : accord de licence mondial exclusif, hors Chine, avec 3SBio

(AOF) - Pfizer a conclu un accord de licence mondial exclusif, hors Chine, avec la société chinoise 3SBio, pour le développement, la fabrication et la commercialisation du SSGJ-707. Cet anticorps est actuellement en cours d’essai clinique dans l’empire du Milieu pour le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer colorectal métastatique et les tumeurs gynécologiques. Ce produit a présenté des données initiales d’efficacité et de sécurité dans une classe prometteuse de médicaments contre le cancer. Une étude de phase 3 devrait être lancée cette année en Chine.

L'accord prévoit que la société chinoise et ses filiales accorderont à Pfizer une licence mondiale exclusive pour le développement et la fabrication du SSGJ-707 dans le monde, hors Chine. Il prévoit également une option pour les droits de commercialisation en Chine. 3SBio recevra un paiement initial de 1,25 milliard de dollars et pourra recevoir des paiements d'étape pouvant s'élever jusqu'à 4,8 milliards de dollars, ainsi que des redevances à deux chiffres sur les ventes du produit.

