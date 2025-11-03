Pfizer a déposé une plainte contre Metsera et Novo Nordisk

(AOF) - Pfizer a annoncé avoir déposé une plainte contre Metsera, son conseil d’administration et Novo Nordisk devant la Cour de la chancellerie du Delaware. Cette plainte avance des griefs pour rupture de contrat, violation des devoirs fiduciaires et immixtion délictueuse dans un contrat, résultant du non-respect par Metsera de ses obligations dans le cadre de l’accord de fusion conclu avec Pfizer. Le géant américain affirme que l’offre de Novo Nordisk ne peut pas être considérée comme une « proposition supérieure de la société » au sens du contrat de fusion.

Pfizer indique principalement que par rapport à son accord avec Metsera, la transaction proposée par Novo Nordisk n'a que peu de chances d'être menée à terme dans les conditions prévues, compte tenu du risque réglementaire élevé qu'elle comporte.