Peut-on encore acheter ces cinq valeurs qui cartonnent depuis le début de l’année ?

Ces cinq actions sont les plus recherchées de la cote depuis le début janvier. Les investisseurs se les arrachent. Mais jusqu’à quel prix ? N’est-il pas déjà trop tard pour les acheter ? Retrouvez notre analyse et nos recommandations sur ces actions-surprises de l’année 2022.

On ne les attendait pas au sommet du palmarès de la Bourse de Paris. Pourtant, ces cinq actions ont déjoué tous les pronostics en affichant au compteur plus de 200% de gains en quatre mois à peine pour la meilleure performance.

CGG

Cinquième du classement avec un gain de 75% depuis le début de l’année, le spécialiste des géosciences fournit toute une gamme de produits et de services pour la découverte de ressources naturelles.

Profitant d’un rebond de la demande de services et solutions de géosciences, le groupe avait réalisé une très bonne année 2019. Mais en 2020, la crise sanitaire et la baisse du prix du pétrole ont incité les clients du groupe à réduire de 30% leurs dépenses d’exploration et production, plombant ainsi les comptes de CGG . En Bourse, l’action avait alors marqué un plus-bas historique à 0,44 euro le 30 octobre 2020.

Aujourd’hui, le titre a retrouvé des couleurs à 1,08 euro, surtout depuis que le prix du pétrole évolue bien au-dessus des 70 dollars le baril.

Par ailleurs, CGG a conclu récemment un partenariat avec Kent, une société d’ingénierie de services énergétiques en vue de fournir des prestations sur des projets de stockage de CO2 dans les réservoirs et aquifères de pétrole et de gaz épuisés.

Ainsi, tout en continuant à servir l’industrie pétrolière, CGG tente de se frayer un chemin dans la