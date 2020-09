Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot rachète 10 millions de ses propres actions à Dongfeng Motor Group Reuters • 23/09/2020 à 08:41









PARIS, 23 septembre (Reuters) - Peugeot SA PEUP.PA annonce mercredi dans un communiqué: * PSA RACHÈTE 10 MILLIONS DE SES PROPRES ACTIONS À DONGFENG MOTOR GROUP (DFG) ET APPROUVE UN AVENANT À L'ACCORD DE RACHAT D'ACTIONS CONCLU AVEC DFG * CES ACTIONS SONT ACQUISES PAR GROUPE PSA LE 23 SEPTEMBRE DANS LE CADRE D'UNE OPÉRATION HORS MARCHÉ AU PRIX DE 16,385 EUR PAR ACTION QUI REPRÉSENTE UN PRIX D'ACHAT TOTAL DE 163,850 MILLIONS D'EUROS * CETTE OPÉRATION S'INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ DE L'ANNONCE FAITE LE 18 DÉCEMBRE 2019 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT ENVISAGÉ DE PSA ET FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V., QUI ENTRAÎNERA LA CRÉATION DE STELLANTIS Pour plus de détails, cliquez sur PEUP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +1.60%