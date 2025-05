Peugeot Invest vend une partie de ses fonds de capital-investissement pour 227 millions d'euros

Commentant cette opération, Jean-Charles Douin, directeur général de Peugeot Invest a déclaré : " Cette cession nous permet de nous concentrer sur les fonds les plus alignés à notre stratégie. Elle permet aussi à Peugeot Invest de disposer de ressources financières complémentaires pour financer de nouveaux investissements, créateurs de valeur pour les prochaines années. "

Elle ajoute qu'elle " marque un recentrage sur les zones géographiques et les secteurs prioritaires de Peugeot Invest ". À l'issue de cette opération, le portefeuille de fonds de capital-investissement sera exposé à 55% sur les États-Unis et 30% à l'Europe.

" Cette opération secondaire s'inscrit dans une démarche de gestion dynamique du portefeuille de fonds de capital-investissement, construit depuis 2014 et qui a généré une performance annuelle moyenne à deux chiffres ", explique la holding représentant les intérêts de la famille Peugeot.

68 millions d'euros d'engagements non appelés sont également cédés dans cette transaction. Le produit de cession sera encaissé en trois tiers étalés sur 18 mois, le premier paiement ayant lieu à la clôture de l'opération prévue à la fin du premier semestre 2025.

(AOF) - Peugeot Invest a annoncé la cession sur le marché secondaire d’un ensemble de 35 fonds de capital-investissement, gérés par 22 sociétés de gestion, pour un montant total d’environ 227 millions d’euros (94 millions d’euros pour les fonds libellés en euros et 149 millions de dollars pour les fonds libellés en dollars), au fonds secondaire Committed Advisors. Les trois-quarts des fonds cédés sont constitués de millésimes de 2019 ou antérieurs.

