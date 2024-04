Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Peugeot Invest: un concert d'actionnaires franchit les 5% information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 17:20









(CercleFinance.com) - L'Autorité des marchés financiers annonce avoir a été informée de la conclusion, le 25 avril 2024, d'un accord de concert vis-à-vis de la société PEUGEOT INVEST entre les sociétés Sycomore Asset Management et Moneta Asset Management au résultat duquel lesdits actionnaires ont déclaré avoir franchi, de concert avec l'ADAM, en hausse, le 25 avril 2024, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société PEUGEOT INVEST et détenir, de concert avec l'ADAM, 6,41% du capital et 3,55% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de la déclaration d'une action de concert entre les déclarants.







