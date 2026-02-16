Peugeot Invest sort du capital de Lisi
16/02/2026
A l'issue de cette transaction pour 116 MEUR, Peugeot Invest ne détient plus d'actions Lisi. Actionnaire depuis 1977, le groupe familial Peugeot a accompagné le développement de ce spécialiste des fixations et des composants d'assemblage multifonctionnels.
La forte appréciation du titre ces dernières années a permis au groupe familial Peugeot de matérialiser, sur l'ensemble de la période de détention, près de 390 MEUR de création de valeur, correspondant à un taux de rendement interne de 11% sur près de 50 ans.
Selon Jean-Charles Douin, DG de Peugeot Invest, cette opération témoigne de la capacité du groupe à "saisir des fenêtres de marché favorables" et renforce sa flexibilité financière pour soutenir le déploiement de sa stratégie d'investissement.
"Notre désengagement, initié en 2024, a été mené avec succès et reflète notre expertise et notre discipline d'exécution dans la conduite d'opérations de marché", ajoute le managing director Guillaume Falguière.
