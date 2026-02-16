 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Peugeot Invest sort du capital de Lisi
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 08:03

Peugeot Invest annonce la cession du solde de sa participation dans Lisi, par la cession de 2 095 859 actions à un prix moyen de 55 EUR par action, dans la continuité de son désengagement du capital de la société initié depuis 2024.

A l'issue de cette transaction pour 116 MEUR, Peugeot Invest ne détient plus d'actions Lisi. Actionnaire depuis 1977, le groupe familial Peugeot a accompagné le développement de ce spécialiste des fixations et des composants d'assemblage multifonctionnels.

La forte appréciation du titre ces dernières années a permis au groupe familial Peugeot de matérialiser, sur l'ensemble de la période de détention, près de 390 MEUR de création de valeur, correspondant à un taux de rendement interne de 11% sur près de 50 ans.

Selon Jean-Charles Douin, DG de Peugeot Invest, cette opération témoigne de la capacité du groupe à "saisir des fenêtres de marché favorables" et renforce sa flexibilité financière pour soutenir le déploiement de sa stratégie d'investissement.

"Notre désengagement, initié en 2024, a été mené avec succès et reflète notre expertise et notre discipline d'exécution dans la conduite d'opérations de marché", ajoute le managing director Guillaume Falguière.

Valeurs associées

PEUGEOT INVEST
71,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez à Marseille, le 13 février 2026 ( POOL / Thibaud MORITZ )
    Nuñez en Algérie pour tenter de renouer le dialogue entre les deux pays
    information fournie par AFP 16.02.2026 08:35 

    Le ministre de l'Intérieur français Laurent Nuñez va tenter lundi et mardi en Algérie de renouer les liens entre les deux pays sur les questions de sécurité dans un contexte de tensions diplomatiques persistantes entre Paris et Alger. Ce déplacement hautement sensible ... Lire la suite

  • REMY COINTREAU : Les signaux haussiers sont intacts
    REMY COINTREAU : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 16.02.2026 08:35 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • EMEIS : Les signaux haussiers sont intacts
    EMEIS : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 16.02.2026 08:34 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 16.02.2026 08:31 

    (Actualisé avec Maurel & Prom, Sanofi, Volkswagen) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank