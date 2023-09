Peugeot Invest : Nicolas Huet nommé Directeur général de Peugeot Frères

(AOF) - Le Conseil d’administration d’Établissements Peugeot Frères a décidé à l’unanimité de nommer Nicolas Huet au poste de Directeur général. Il prendra ses fonctions à compter du 9 octobre 2023. Nicolas Huet succède à Thierry Mabille de Poncheville, qui a notamment contribué à l’organisation de la gouvernance du groupe familial, et relancé, au travers de sa filiale Peugeot Frères Industrie, les activités sous marque Peugeot en dehors de l’automobile.

Avocat de formation, Nicolas Huet a débuté sa carrière chez Moquet Borde & Associés en 1994, puis a occupé le poste de directeur juridique du groupe Genoyer entre 2000 et 2002. Il a été, par la suite, associé chez White & Case LLP. En 2011, Nicolas Huet a rejoint Eurazeo en tant que directeur juridique et secrétaire du Directoire. Depuis 2015, il en était le Secrétaire général, et, depuis 2018, membre du Directoire.

